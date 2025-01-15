Путин: статус «Город трудовой доблести» присвоят нескольким городам

Ранее Путин подписал указ о предоставлении единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда в связи с годовщиной Победы. Об этом он заявил во время заседания комитета «Победа». Президент также дал указание о присвоении ветеранам званий почетных жителей мест, где они проживают, передает 360.ru.