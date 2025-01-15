Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: статус «Город трудовой доблести» присвоят нескольким городам

Путин заявил, что Кургану, Миассу, Верхней Пышме присвоят звание «Город трудовой доблести».

Источник: РИА "Новости"

Планируется расширение перечня российских населенных пунктов, которым будет присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Среди городов, предполагаемых к награждению — Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс и другие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

«Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса (звание “Город трудовой доблести” — прим. URA.RU)», — заявил президент России. Удостоены звания будут Курган (Курганская область), Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Ковров (Владимирская область), Миасс (Челябинская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) и Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Ранее Путин подписал указ о предоставлении единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда в связи с годовщиной Победы. Об этом он заявил во время заседания комитета «Победа». Президент также дал указание о присвоении ветеранам званий почетных жителей мест, где они проживают, передает 360.ru.

Путин Владимир