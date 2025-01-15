Евгения Монастырская назначена главврачом ЦРБ в Волгоградской области

В Палласовской ЦРБ произошли кадровые изменения. Новым главным врачом назначена Евгения Монастырская. Ее кандидатуру предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Выпускница Волгоградского медуниверситета Евгения Монастырская получила образование в области «Педиатрии» и организации здравоохранения и общественного здоровья. Работала врачом-педиатром в Старополтавской ЦРБ, последние годы была заместителем главврача по медицинской части в больнице, которую теперь возглавляет.