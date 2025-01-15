Воронежские ветераны ВОВ получат по 80 тыс. рублей по указу Путина

По 80 тысяч рублей выделят экс-бойцам передовой, вдовам фронтовиков и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 55 тысяч рублей перечислят труженикам тыла, жителям некогда блокадного Ленинграда, взрослым заключенным концлагерей и тем, кто в военный период работал на объектах ПВО, морских и авиационных базах, возводил оборонительные объекты.