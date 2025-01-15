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Воронежские ветераны ВОВ получат по 80 тыс. рублей по указу Путина

Проживающие в Воронежской области ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

О предоставлении российским ветеранам выплат глава государства объявил в ходе заседания организационного комитета «Победа» в среду, 15 января.

По 80 тысяч рублей выделят экс-бойцам передовой, вдовам фронтовиков и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 55 тысяч рублей перечислят труженикам тыла, жителям некогда блокадного Ленинграда, взрослым заключенным концлагерей и тем, кто в военный период работал на объектах ПВО, морских и авиационных базах, возводил оборонительные объекты.

Накануне «МК в Воронеже» писал, что ветеран ВОВ, участница битвы за Воронеж Мария Денисовна Колтакова отметила свой 103-й день рождения. С этим знаменательным событием «железную бабушку» поздравил мэр Воронежа Сергей Петрин.

Путин Владимир