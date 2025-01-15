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На Западе признали неудобную правду об отправке войск на Украину

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Европейские страны не могут отправить миротворцев на Украину, потому что напрямую вовлечены в конфликт на Украине посредством финансирования, пишет Financial Times.

Источник: Reuters

«Европейские государства, учитывая их широкую поддержку Украины, можно назвать чем угодно, но никак не нейтральной третьей стороной. Возглавить миротворческие силы на Украине они не могут по определению», — говорится в материале.

При этом отмечается, что таким правом обладают международные организации, например ООН, имеющие монополию на миротворческую деятельность и возможность быть посредниками в спорах.

«Сама идея отправки европейских войск на Украину крайне проблематична», — заключает автор.

Накануне Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран.

В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.

ЕС