На Западе признали неудобную правду об отправке войск на Украину

«Европейские государства, учитывая их широкую поддержку Украины, можно назвать чем угодно, но никак не нейтральной третьей стороной. Возглавить миротворческие силы на Украине они не могут по определению», — говорится в материале.
При этом отмечается, что таким правом обладают международные организации, например ООН, имеющие монополию на миротворческую деятельность и возможность быть посредниками в спорах.
«Сама идея отправки европейских войск на Украину крайне проблематична», — заключает автор.
Накануне Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран.
В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.