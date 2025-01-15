Договор о стратегическом партнерстве Армении и США: значение и последствия

Политолог и эксперт по Южному Кавказу Артур Атаев полагает, что власти Армении уверены, что Россия в сотрудничестве с республикой заинтересована больше, чем они с Россией. Ереван делает ставку на Запад в военно-политическом сотрудничестве, но не рвет связи с ЕАЭС в экономике. По данным эксперта, республика получает до 70% товаров народного потребления из России по Военно-Грузинской дороге.