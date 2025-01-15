Договор о стратегическом партнерстве Армении и США: значение и последствия

Договоренности, закрепленные в договоре
Хартия о стратегическом сотрудничестве — документ, который закрепляет возможности двух стран для партнерства в разных сферах. Армения и США теперь будут взаимодействовать в областях культуры, экономики, образования, энергетики, обороны, политики, безопасности. США обязуются оказывать помощь республике в проведении военных и экономических реформ.
Но если Армения подвергнется нападению или вступит в военный конфликт, то Пентагон не будет прямо в него прямо вмешиваться.
Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве на таких же условиях, как с Арменией, США ранее подписали с Украиной. В перспективе — заключение хартии о партнерстве с Молдавией. Процесс подписания договора о взаимодействии с Грузией Вашингтон поставил на паузу. Причина — принятие в республике закона об иностранных НКО, что в США расценили как «антидемократические действия».
Что получают Армения и США после подписания договора
Следующий шагом после подписания Арменией и США хартии станет создание специальной комиссии по стратегическому партнерству. Члены комиссионной группы займутся координацией взаимодействия между странами в сферах экономики, оборонно-промышленного комплекса, безопасности и демократии.
Энтони Блинкен на церемонии подписания хартии заявил, что экономическое сотрудничество будет связано с развитием атомной энергетики. В США пообещали заключить с Арменией «Соглашение 123», по которому республика получит доступ к американским ядерным технологиям. Кроме того, Штаты обещают участие в финансировании строительства малых АЭС в республике.
Глава американской дипломатии рассказал, что сотрудничество с США позволит обеспечить «укрепление суверенитета» Армении. Глава Госдепа также анонсировал присоединение республики к глобальной коалиции против ИГ*.
Реакция политиков и экспертов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подписание хартии за день до встречи Блинкена и Мирзояна. Представитель Кремля назвал договор «суверенным правом армянских друзей». При этом он заметил, что США никогда не помогали стабилизации ситуации на Южном Кавказе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о договоре между США и Арменией 14 января во время пресс-конференции по итогам года для российской дипломатии. Глава МИД подчеркнул, что важен не факт подписания соглашения, а его последствия. По мнению Лаврова, наиболее результативно проблемы безопасности Южного Кавказа решит платформа 3+3, в которую входят Россия, Армения, Азербайджан, Турция и Иран (Грузия отказалась от участия).
Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что Ереван идет навстречу Западу и сокращает взаимодействие с Россией. При этом Армения пытается сохранить экономические преимущества от взаимодействия с Москвой.
«Правительство [Никола] Пашиняна шаг за шагом сокращает возможности для сотрудничества с Россией, оставляя лишь экономический аспект. Полагаю, в случае дальнейшей деградации российско-армянских отношений и эти возможности у Армении сузятся», — цитируют эксперта «Ведомости».
Политолог и эксперт по Южному Кавказу Артур Атаев полагает, что власти Армении уверены, что Россия в сотрудничестве с республикой заинтересована больше, чем они с Россией. Ереван делает ставку на Запад в военно-политическом сотрудничестве, но не рвет связи с ЕАЭС в экономике. По данным эксперта, республика получает до 70% товаров народного потребления из России по Военно-Грузинской дороге.
«Углубление сотрудничества Армении и США приведет к радикальному изменению характера взаимодействия Москвы и Еревана», — полагает политолог.
Москва, по мнению эксперта, в ответ на поворот Еревана в сторону Вашингтона не станет вводить санкции против Армении или формировать из республики образ неблагополучного экономического партнера, но сократит военное сотрудничество. Армению уже активно снабжает оружием Франция. США пока не будут поставлять в республику вооружение и технику, опасаясь испортить отношения с Турцией.
«Армяно-американское партнерство ограничится лишь демонстративными совместными военными учениями, как это происходит в соседней Грузии», — считает Атаев.
Напомним, решение о заключении стратегического партнерства между США и Арменией было принято в июне 2024 года по итогам заседания с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.
9 января правительство Армении одобрило законопроект об интеграции республики в состав ЕС. В Москве предупредили Ереван о невозможности одновременного присутствия в Евросоюзе и ЕАЭС.
* ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России