Зимбабве планирует перенять опыт Казани в торговле, благоустройстве и кадровой политике

Такая тенденция в Казани зародилась в начале 2000-х годов, она продолжает активно развиваться и переходит на другие объекты, например, на розничные рынки. Ранее в столице РТ их было порядка 20, сейчас — меньше пяти. Имеющиеся Московский, Приволжский и Чеховский рынки будут реконструированы. В ближайшие два-три года эту работу завершат. Жителей ждут обновленные торговые пространства, где они смогут не только приобрести необходимые товары, но и отдохнуть, поучаствовать в разных мероприятиях. «У нас будет возможность ознакомиться с ходом реконструкции Московского рынка. До ее начала здесь свои товары предлагали 344 предпринимателя, мы сохраняем столько же мест для них, но в совершенно новом формате», — обратился к гостям Ильдар Шакиров.