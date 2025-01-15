Зимбабве планирует перенять опыт Казани в торговле, благоустройстве и кадровой политике

Сегодня в Казанской Ратуше прошла встреча с делегацией Зимбабве. В столицу РТ прибыли 34 человека: мэр города Хараре, министры и другие представители государства. Делегацию возглавил министр местного самоуправления и общественных работ Дэниэл Гарве. Встреча была организована по инициативе Минпромторга РТ. Гости приехали в Казань почти на неделю, чтобы подробнее узнать о торговле и благоустройстве общественных пространств в столице республики, а также о кадровой политике в мэрии. С приветственным словом обратился руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
«Хараре и Казань стали городами-побратимами в 2011 году после подписания соответствующего соглашения. Наше сотрудничество открывает много возможностей для совместной работы в различных областях — от экономики и туризма до образования и цифровизации. И я надеюсь, что после вашего визита в Казань наши отношения получат новый виток в развитии. Несмотря на разделяющее нас расстояние, дружеские отношения с каждым годом расширяются, приобретая все более многогранный характер».
Представители Зимбабве хотят перенять опыт по созданию агропромышленного парка.
Как организована торговля в городе, представителям Зимбабве рассказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Сейчас в столице Татарстана в сфере обслуживания населения работают порядка 3,5 тыс. организаций, открыто 1,6 тыс. точек общепита, 2,8 тыс. объектов бытового обслуживания и целый ряд предприятий розничной торговли.
По итогам прошлого года Казань заняла пятое место среди городов-миллионников по обороту в розничной торговле. В городе работают порядка 126 торговых центров, в которых жители не только совершают покупки, но и получают широкий спектр услуг, включая тренировки в спортзалах, просмотры фильмов в кинотеатрах и многое другое.
Такая тенденция в Казани зародилась в начале 2000-х годов, она продолжает активно развиваться и переходит на другие объекты, например, на розничные рынки. Ранее в столице РТ их было порядка 20, сейчас — меньше пяти. Имеющиеся Московский, Приволжский и Чеховский рынки будут реконструированы. В ближайшие два-три года эту работу завершат. Жителей ждут обновленные торговые пространства, где они смогут не только приобрести необходимые товары, но и отдохнуть, поучаствовать в разных мероприятиях. «У нас будет возможность ознакомиться с ходом реконструкции Московского рынка. До ее начала здесь свои товары предлагали 344 предпринимателя, мы сохраняем столько же мест для них, но в совершенно новом формате», — обратился к гостям Ильдар Шакиров.
Делегации покажут и городской агропромышленный парк, который полностью принадлежит государству. Здесь фермеры могут напрямую предложить свою продукцию жителям. Комплекс занимает территорию в 8,5 га, объединяющую торговую зону и площадку для производства.
«Наша экономика во многом зависит от сельского хозяйства и фермеров, производящих свою продукцию. Нам важно посмотреть, как мы можем, подобно вам, использовать одно здание, куда любой фермер сможет доставить товары, хранить их, обрабатывать, реализовывать. Это также должно быть удобно для населения, ведь у нас часто на рынки ходят мамы с детьми», — поделился Дэниэл Гарве.
Кроме этого, ежегодно в Казани проходят сельскохозяйственные ярмарки, где на 14 площадках районы республики и организации агропромышленного комплекса по ценам ниже розничных продают молочную продукцию, мясо, овощи, непродовольственные товары для широких слоев населения.
Площадь парков Казани увеличилась в 3,5 раза за последние 10 лет.
«Программа благоустройства общественных пространств в Казани началась в 2011 году по инициативе мэра Ильсура Метшина, проект назвали “100 скверов”. К нему присоединились молодые архитекторы, студенты КГАСУ. В течение года они предлагали идеи по благоустройству, которые потом сами реализовывали в летние каникулы», — рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. С тех пор количество парков в Казани выросло на 50 — до 169, а площадь занимаемых ими территорий достигла 625 га (в 2011-м этот показатель составлял 174 га).
Отдельно Игорь Куляжев рассказал о реабилитации озера Лебяжье, которое было почти утеряно из-за индустриального вмешательства. Площадь водоема удалось увеличить с восьми до 36 га. Финансирование проекта взяло на себя одно из крупных предприятий Казани. Сейчас здесь организованы зоны для развлечений, отдыха, купаний, обустроены дорожки, установлено освещение.
В 2017 году стартовала федеральная программа по благоустройству общественных пространств. Обязательным условием для ее реализации стало обсуждение проектов с жителями. По этому направлению было создано 34 новых общественных пространства. В их числе — парк «Малое Чайковое озеро» вблизи городской клинической больницы № 7. Территорию обустраивали во время пандемии, благодаря проведенным работам пациенты получили возможность прогуливаться по парку, что положительно повлияло на их общее самочувствие и ускорило процесс реабилитации. Зоны для спорта и отдыха создавались не только для больных, но и для медиков, которые также нуждаются в отдыхе и восстановлении сил. За этот проект Казань удостоена медали почета Международной премии Гуанчжоу в области городских инноваций.
Еще один реализованные проект — бульвар по улице Серова. Он уникален своей инклюзивностью. «При создании парка мы сразу учитывали возможность использования этой территории людьми с инвалидностью. Здесь установлены специальные тренажеры, есть навигация для слабовидящих и обустроены дорожки, которыми могли бы пользоваться люди с ограниченными возможностями», — поделился Игорь Куляжев.
Также спикер рассказал про детский парк «Елмай», ставший одним из самых больших в России. Проект был реализован в рамках «Стратегии развития Казанки». Раньше территория представляла собой пустырь, но теперь это зеленое пространство с природным лабиринтом, качелями и разными игровыми маршрутами для детей.
Гостей из Зимбабве удивили уровень безработицы и проекты в сфере цифровизации.
С 2023 года в столице Татарстана продвигается концепция «Казань — город лучших работодателей». Мегаполис уже считается одним из наиболее привлекательных для построения карьеры, рассказал руководитель аппарата исполкома Булат Алеев.
По последним данным, уровень безработицы в Казани составляет 0,19%, поэтому у всех организаций остро стоит кадровый вопрос. В мэрии сейчас трудятся более 2 тыс. человек. Всего в городском хозяйстве задействованы 60 тыс. работников. Для привлечения людей была разработана стратегия команды Казани, состоящая из трех сегментов. Первая часть — «Я» — дает сотрудникам личностный рост и возможности для самореализации. Вторая посвящена команде: здесь отмечается, насколько человек способен работать сообща. Последняя часть — это «Служение», где смотрят на результаты трудов и на то, какую пользу они принесли горожанам.
Чтобы новички оставались в команде, было создано сообщество наставников. Опытные сотрудники сопровождают коллег и объясняют все тонкости работы. Для руководителей регулярно проводятся курсы по повышению управленческих компетенций. Как отметил Булат Алеев, в мэрии есть большие возможности для карьерного роста. Так, трое из четырех глав районных администраций начинали свой путь с должности специалиста.
Кроме этого, проводится работа по привлечению активной молодежи, цифровизации кадровых вопросов, за счет чего многое удается решить за один день.
«Меня крайне удивил процент безработицы. Ваши достижения поражают, в том числе цифровые. Нам интересно то, как вы перешли от бумаг к современным технологиям, насколько это помогает планировать работу и развивать команду. Мы тоже хотим довести экономику нашего города до таких показателей», — подчеркнул мэр Хараре Джейкоб Мафуме.
В следующие несколько дней гостей ознакомят с ходом реконструкции Московского рынка, покажут работу агропромышленного парка, Агентства инвестиционного развития РТ, а также проведут экскурсию по Казанскому Кремлю. Также запланирована встреча с раисом РТ Рустамом Миннихановым.
Камила Вильданова.