Корабли НАТО вошли в Финский залив

О том, что Североатлантический альянс увеличивает военное присутствие в Балтийском море в рамках операции Baltic Sentry (с англ. — «Балтийский часовой»), накануне заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита государств Северной Европы и Балтии. Это связано со случаями повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море, произошедшими в последнее время.