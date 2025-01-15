Головченко: Беларусь ждет визита президента Ирана

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Белорусская сторона настроена на устойчивое и долгосрочное сотрудничество с Ираном, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с иранском министром промышленности, шахт и торговли Сейедом Мохаммадом Атабаком, передает корреспондент Sputnik.
Он отметил, что контакты между представителями двух стран заметно активизировались, в том числе на высшем уровне. По его словам, значимым фактором для развития двусторонних отношений стал официальный визит президента Беларуси в Иран в марте 2023 года, а также встреча глав двух государств на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024-го. Белорусский лидер Александр Лукашенко тогда пригласил своего иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Минск.
«Мы ожидаем и подтверждаем готовность принять президента Исламской Республики Иран с официальным визитом в Беларуси в текущем году», — сказал Головченко.
Глава правительства обратил внимание на объемы взаимной торговли Беларуси и Ирана, заметив, что показатели выросли в несколько раз за последние три года. Он также призвал к тому, чтобы политические договоренности между Минском и Тегераном превращались в конкретные экономические проекты.
Головченко напомнил, что в ходе визита белорусского главы государства в Иран была подписана дорожная карта всестороннего сотрудничества на 2023−2026 годы. И задача белорусско-иранской межправкомиссии по вопросам экономического сотрудничества, очередное заседание которой состоялось в эти дни в Минске, не только отслеживать выполнение двусторонних мероприятий, но и инициировать развитие новых проектов по направлениям, которые включены в эту карту.
В завершение своего выступления он подчеркнул, что белорусская сторона настроена на устойчивое и долгосрочное партнерство с Ираном.
«У нас есть значительные резервы, которые мы можем и должны задействовать», — резюмировал премьер.
Иранский министр в свою очередь заявил, что политические отношения Минска и Тегерана вышли на новый уровень, а получение Ираном статуса наблюдателя в ЕАЭС даст позитивный толчок для развития взаимодействия с Беларусью и другими странами Евразийского экономического союза.
«Транзитные возможности, географическое расположение нашей страны, доступ к морям и рынкам третьих стран может стать хорошей возможностью для дружественной страны Беларуси», — добавил Сейед Мохаммад Атабак.