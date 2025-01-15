Головченко: Беларусь ждет визита президента Ирана

Он отметил, что контакты между представителями двух стран заметно активизировались, в том числе на высшем уровне. По его словам, значимым фактором для развития двусторонних отношений стал официальный визит президента Беларуси в Иран в марте 2023 года, а также встреча глав двух государств на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024-го. Белорусский лидер Александр Лукашенко тогда пригласил своего иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Минск.