Город Ишимбай получил звание «Город трудовой доблести». Заявку города одобрили на заседании Российского организационного комитета «Победа» при участии президента РФ Владимира Путина. Руководитель страны отметил заслуги Ишимбая и его жителей в 1941—1945 годах во время обсуждения плана празднований 80-летия Победы в ВОВ.
«Ещё один пример — башкирский Ишимбай, а это 25 процентов нефти, добытой в годы войны, 5 авиаэскадрилий и 3 танковые колонны, снаряжённые на деньги жителей», — сказал Путин.
«Этот город, по мнению академии, безусловно, достоин носить звание “Города трудовой доблести”, это Ишимбай, Башкортостан. Предприятия города давали более 25 процентов всей нефти, добытой в стране в военный период. Каждый третий танк работал на горючем, выработанном из ишимбайской нефти, — также заявил в своем докладе о претендентах президент Российской академии наук Геннадий Красников.
По итогам ходатайство о присвоении почетного звания городам Курган, Ковров, Миасс, Верхняя Пышма, Салехард, Зеленодольск и Ишимбай было одобрено. Указ также подписан.
Отметим, что ранее 63 города уже получили почётные звания «Город трудовой доблести». На очереди еще 20 городов, получивших положительно заключение Российской академии наук.
Напомним, Уфа была признана «Городом трудовой доблести» в 2020 году. В 2022 году на набережной реки Белой, рядом с монументом Дружбы была открыта стела «Уфа — город трудовой доблести».