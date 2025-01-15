Город Ишимбай получил звание «Город трудовой доблести»

«Этот город, по мнению академии, безусловно, достоин носить звание “Города трудовой доблести”, это Ишимбай, Башкортостан. Предприятия города давали более 25 процентов всей нефти, добытой в стране в военный период. Каждый третий танк работал на горючем, выработанном из ишимбайской нефти, — также заявил в своем докладе о претендентах президент Российской академии наук Геннадий Красников.