В Армении сообщили о договоренности Москвы и Еревана по снижению долга

Еще 29 ноября 2024 года заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что РФ остается приверженной всему комплексу договоренностей с Арменией и не отказывается от обязательств перед союзниками в военно-политической сфере. Дипломат напомнил о том, что Россия вместе с Арменией годами вместе формировали безопасность на Южном Кавказе. Он добавил, что Москва продолжает оставаться готовой к диалогу с Ереваном по этой теме.