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В Армении сообщили о договоренности Москвы и Еревана по снижению долга

Армения и Россия договорились, что Москва снизит межгосударственный долг Еревана за счет уже оплаченного, но непоставленного вооружения. Об этом 15 января на пресс-конференции сообщил министр обороны Армении Сурен Папикян.

Источник: РИА "Новости"

«Как сообщил министр финансов, сумма оплаченного и непоставленного оружия будет вычтена из межгосударственного долга Армении в соответствии с договоренностью Армении и России», — приводит его слова агентство ТАСС.

Папикян также отметил, что Армения не аннулировала ни один из документов, касающихся двусторонних отношений с РФ.

По словам министра, Ереван заинтересован в сотрудничестве с РФ на высоком уровне.

Еще 29 ноября 2024 года заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что РФ остается приверженной всему комплексу договоренностей с Арменией и не отказывается от обязательств перед союзниками в военно-политической сфере. Дипломат напомнил о том, что Россия вместе с Арменией годами вместе формировали безопасность на Южном Кавказе. Он добавил, что Москва продолжает оставаться готовой к диалогу с Ереваном по этой теме.

Также в ноябре прошлого года сообщалось, что Россия рассчитывает на длительное подключение армянских партнеров к совместным усилиям по выработке системы равной и неделимой безопасности на Евразийском континенте.