В Армении сообщили о договоренности Москвы и Еревана по снижению долга

«Как сообщил министр финансов, сумма оплаченного и непоставленного оружия будет вычтена из межгосударственного долга Армении в соответствии с договоренностью Армении и России», — приводит его слова агентство ТАСС.
Папикян также отметил, что Армения не аннулировала ни один из документов, касающихся двусторонних отношений с РФ.
По словам министра, Ереван заинтересован в сотрудничестве с РФ на высоком уровне.
Еще 29 ноября 2024 года заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что РФ остается приверженной всему комплексу договоренностей с Арменией и не отказывается от обязательств перед союзниками в военно-политической сфере. Дипломат напомнил о том, что Россия вместе с Арменией годами вместе формировали безопасность на Южном Кавказе. Он добавил, что Москва продолжает оставаться готовой к диалогу с Ереваном по этой теме.
Также в ноябре прошлого года сообщалось, что Россия рассчитывает на длительное подключение армянских партнеров к совместным усилиям по выработке системы равной и неделимой безопасности на Евразийском континенте.