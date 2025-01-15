Вячеслав Федорищев обсудил развитие космической отрасли с Олегом Кононенко

«Я всегда буду большим помощником во всех ваших начинаниях, привлекайте меня по любому поводу в части встреч с молодежью. Мотивировать и просто даже дать какой-то совет. Я буду всегда приезжать сюда и всегда во всем помогать. Сейчас у меня этап реабилитации идет, и в очень большой степени я загружен административной работой, потому что я замначальника центра, и плюс организовываю работу отряда, в части максимального погружения отряда в работу по созданию РОСа и нового российского корабля ПТК».