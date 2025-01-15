Путин присвоил Верхней Пышме звание «Город трудовой доблести»

Верхняя Пышма Свердловской области официально получила почетное звание "Город трудовой доблести. Указ об этом подписал 15 января президент России Владимир Путин.
Кроме Верхней Пышмы этого звания удостоились Салехард, Миасс и Курган. А также Ленинск-Кузнецкий, Ишимбай и Зеленодольск.
Напомним, с инициативой присвоить почетное звание Верхней Пышме выступил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, бывший ранее уральским полпредом. Кроме неё в Свердловской области его имеют Нижний Тагил, Екатеринбург и Каменск-Уральский.