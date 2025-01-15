Гуцул: вместо решения энергетических проблем власть сосредоточилась на репрессиях

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Власти Молдовы вместо того, чтобы сосредоточиться на решении острых энергетических проблем, бросают все силы на репрессии против оппозиции, заявила башкан Гагаузии Евгения Гуцул после очередного заседания суда в Кишиневе.
«Вместо того, чтобы помочь в холодный период людям, власть таскает представителей оппозиции по судам. У них такая миссия», — заявила башкан.
У здания судебной инстанции главу автономии встретили сторонники. Евгения Гуцул поблагодарила собравшихся за поддержку. Она отметила, что нынешнее заседание суда стало очередным примером того, как правящий режим использует фабрикованные обвинения и политическое давление.
«Мы наблюдаем настоящее политическое судилище. Несколько десятков томов дела, и нигде нет моей фамилии и фамилии моей коллеги Попан. Повторяется ситуация первого этапа, когда свидетели обвинения даже не знали, кто я», — сказала башкан.
Она напомнила, что руководство Антикоррупционной прокуратуры предлагало ей сделку — сложить мандат башкана автономии в обмен на прекращение уголовного преследования.
Вместо заботы о народе правящий режим развернул политику репрессий и манипуляций, отметила Гуцул. Она заявила, что продолжит «бороться за правду и справедливость».