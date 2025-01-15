Гуцул: вместо решения энергетических проблем власть сосредоточилась на репрессиях

«Мы наблюдаем настоящее политическое судилище. Несколько десятков томов дела, и нигде нет моей фамилии и фамилии моей коллеги Попан. Повторяется ситуация первого этапа, когда свидетели обвинения даже не знали, кто я», — сказала башкан.