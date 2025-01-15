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США расширили антироссийские санкции на Запорожскую АЭС

Минфин США расширил санкционный список против России, включив в него 16 физических и десятки юридических лиц, в числе которых Запорожская АЭС, «УМК-Сталь», выставочный центр «Патриот», «Военторг». Пресс-релиз опубликован 15 января на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Под ограничения в числе физлиц попали гендиректор ЗАЭС Владислав Исаев, основатель компании «Агроэкспорт 168» Клим Комаров и его брат, владелец предприятия «Керамакс», Артем Комаров. Санкции также ввели в отношении экс-сенатора Алексея Дмитриенко и главы «Атомфлота» Якова Антонова.

В обновленный санкционный список попали в том числе компании из Малайзии, Китая, ОАЭ, Киргизии и Турции. С некоторыми подсанкционными компаниями США разрешили проводить операции до 1 марта 2025 года. В их числе Надеждинский металлургический завод и киргизский банк «Керемет».

В предыдущий раз США вводили санкции в отношении России 10 января. Тогда среди прочих под ограничения попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

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