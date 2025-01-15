США расширили антироссийские санкции на Запорожскую АЭС

В обновленный санкционный список попали в том числе компании из Малайзии, Китая, ОАЭ, Киргизии и Турции. С некоторыми подсанкционными компаниями США разрешили проводить операции до 1 марта 2025 года. В их числе Надеждинский металлургический завод и киргизский банк «Керемет».