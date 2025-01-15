Последние зарубежные новости за 15 января 2025 года: свежие события текущего дня

Reuters назвал предпочтительный для Трампа вариант перемирия на Украине
Советники Трампа не поддерживают вступление Украины в НАТО, но предлагают дать ей гарантии безопасности, включая демилитаризованную зону под контролем ЕС. Такой вариант поддерживает «большинство высокопоставленных советников Трампа».
Bloomberg: санкции США привели к скачку цен на нефть в Мексиканском заливе
Новые санкции США против российского нефтегазового сектора вызвали рост цен на нефть. Потенциальное сокращение поставок из России и Ирана меняет ценовые модели на рынке, особенно для тяжелой нефти.
FT: Европа не может отправить миротворческие войска на Украину
Европейские страны не могут направить миротворцев на Украину, так как поддерживают ее финансово. Такое право остается за нейтральными организациями, например ООН.
Reuters: претензии Трампа на Гренландию вызвали в Китае споры о Тайване
США годами призывали Китай к сдержанности в вопросе Тайваня, но угрозы Трампа по Гренландии и Панамскому каналу ослабили их позицию. Китай считает Тайвань законной китайской территорией.
Forbes раскрыл, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении
Украина прекратила формирование новых бригад ВСУ, пополняя существующие. Решение связано с ростом дезертирства: в 2024 году возбуждено 60 тысяч уголовных дел.