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Последние зарубежные новости за 15 января 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 15 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Reuters назвал предпочтительный для Трампа вариант перемирия на Украине

Источник: Reuters

Советники Трампа не поддерживают вступление Украины в НАТО, но предлагают дать ей гарантии безопасности, включая демилитаризованную зону под контролем ЕС. Такой вариант поддерживает «большинство высокопоставленных советников Трампа».

Bloomberg: санкции США привели к скачку цен на нефть в Мексиканском заливе

Источник: AP 2024

Новые санкции США против российского нефтегазового сектора вызвали рост цен на нефть. Потенциальное сокращение поставок из России и Ирана меняет ценовые модели на рынке, особенно для тяжелой нефти.

FT: Европа не может отправить миротворческие войска на Украину

Источник: Reuters

Европейские страны не могут направить миротворцев на Украину, так как поддерживают ее финансово. Такое право остается за нейтральными организациями, например ООН.

Reuters: претензии Трампа на Гренландию вызвали в Китае споры о Тайване

Источник: Reuters

США годами призывали Китай к сдержанности в вопросе Тайваня, но угрозы Трампа по Гренландии и Панамскому каналу ослабили их позицию. Китай считает Тайвань законной китайской территорией.

Forbes раскрыл, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении

Источник: AP 2024

Украина прекратила формирование новых бригад ВСУ, пополняя существующие. Решение связано с ростом дезертирства: в 2024 году возбуждено 60 тысяч уголовных дел.