Стали известны подробности тайной госпитализации главы Пентагона

В начале января 2024 года, спустя несколько дней после госпитализации, Пентагон сообщил о пребывании Остина в больнице. Администрация президента США Джо Байдена и оппоненты Остина возмутились поздним сообщением о наличии у главы Минобороны США серьезного онкологического заболевания. 1 февраля глава Пентагона извинился перед коллегами и общественностью, заявив, что признает ответственность за свой поступок.