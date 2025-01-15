Депутат Затулин: Западу плевать на будущее Армении

Армения ускорила сближение с государствами Запада в 2023 году, после того как премьер-министр Никол Пашинян обвинил Россию и ОДКБ в «бездействии во время нагорно-карабахского конфликта». В феврале 2024-го он объявил, что участие страны в организации заморожено, а в декабре того же года сказал, что «точка невозврата» в отношениях с Россией пройдена.