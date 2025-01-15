Орбан не поедет на инаугурацию Трампа

«Несмотря на теплые отношения, Виктор Орбан не примет участия в инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. В этот день премьер-министр выступит в Будапеште с докладом на конференции, посвященной итогам председательства Венгрии в ЕС во второй половине 2024 года», — приводит слова Хаваши портал Telex.
В декабре глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что планов посещения Орбаном инаугурации Трампа пока нет, на такие мероприятия, как правило, не зовут иностранных лидеров.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017—2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.