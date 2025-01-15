Орбан не поедет на инаугурацию Трампа

«Несмотря на теплые отношения, Виктор Орбан не примет участия в инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. В этот день премьер-министр выступит в Будапеште с докладом на конференции, посвященной итогам председательства Венгрии в ЕС во второй половине 2024 года», — приводит слова Хаваши портал Telex.