Трамп анонсировал сделку Израиля и ХАМАС

О том, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает также CNN. По его данным, в соответствии с соглашением, которое пока официально не объявлено, ХАМАС и связанные с ним группировки боевиков должны освободить 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года.