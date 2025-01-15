Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО

«Если мы хотим честно говорить о завершении конфликта, подлинная дипломатия потребует уступок от каждой из сторон, участвующих в этих переговорах. Такова природа дипломатии», — отметил он.
Такое заявление Рубио сделал во время слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. При этом он не стал давать прямой ответ на вопрос о том, следует ли, по его мнению, рассматривать такой сценарий развития событий.
Кандидат подчеркнул, что успешное завершение конфликта требует реалистичного подхода, где все стороны должны учитывать интересы друг друга.
При этом политик также добавил, что вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров, если будут соблюдены соответствующие условия.
Как подчеркнул Рубио, США должны быть активным участником будущих переговоров, направленных на урегулирование конфликта, и работать над достижением мирного решения.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.