Премьер Дании ответила Трампу на заявление о присоединении Гренландии

Заявление Фредериксен последовало за высказываниями Трампа о желательности контроля США над Гренландией и возможным применением экономического или военного давления на Данию.
Фредериксен сослалась на позицию председателя парламента Гренландии Мьюте Эгеде, который ранее заявил о неприемлемости продажи Гренландии.
Премьер-министр также подтвердила приверженность Дании укреплению безопасности в Арктике и готовность взять на себя большую ответственность в этом регионе.
Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав Соединенных Штатов. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль США Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».