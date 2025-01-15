ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобождаемых заложников из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Армия Израиля официально заявила о начале подготовки к приему заложников, которые удерживаются в секторе Газа и в ближайшее время должны быть освобождены.
«Название подготовительных мероприятий Армии обороны Израиля к возвращению заложников — “Крылья свободы”», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Ранее телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источник выступил с утверждением, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа. Официально о заключении сделки еще не сообщалось.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что на переговорах остаются нерешенные вопросы, которые израильская сторона надеется урегулировать ближайшей ночью. До этого гостелерадиокомпания «Кан» сообщила, что заседание кабинета безопасности Израиля, на котором должно быть одобрено соглашение, назначено на утро 16 января.