ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобождаемых заложников из Газы

Ранее телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источник выступил с утверждением, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа. Официально о заключении сделки еще не сообщалось.