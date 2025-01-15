В Катаре заявили, что соглашение ХАМАС и Израиля вступит в силу 19 января

ДОХА, 15 января. /ТАСС/. Соглашение между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступит в силу в воскресенье, 19 января. Об этом сообщил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
«Катар, Египет и США рады объявить об успехе совместных посреднических усилий, благодаря которым стороны конфликта в секторе Газа достигли соглашения об обмене заложниками и заключенными и восстановлении спокойствия для установления режима прекращения огня», — заявил он на пресс-конференции.
По его словам, «обе стороны и участники переговоров согласились завершить все технические процедуры сегодня ночью, затем израильское правительство завершит внутренние процедуры, после этого, в воскресенье, 19 января, начнется реализация соглашения». Глава правительства Катара отметил, что время начала выполнения соглашения будет определено позже.
«Что касается деталей, первый этап соглашения составит 42 дня, в ходе которых будет введен режим прекращения огня, осуществлен вывод израильских сил на восток, от районов проживания мирных жителей, для размещения на границе всех регионов сектора Газа, а также проведен обмен заложниками и пленными, согласно определенному механизму», — заявил он на пресс-конференции. «Что касается деталей второго и третьего этапов, их согласование будет завершено в ходе первого этапа», — уточнил премьер Катара. Он подтвердил, что ХАМАС на первом этапе реализации сделки с Израилем освободит 33 заложника.
При этом посредники выступают гарантами продолжения переговоров для обеспечения полного вывода израильских войск из сектора Газа.