В Катаре заявили, что соглашение ХАМАС и Израиля вступит в силу 19 января

«Что касается деталей, первый этап соглашения составит 42 дня, в ходе которых будет введен режим прекращения огня, осуществлен вывод израильских сил на восток, от районов проживания мирных жителей, для размещения на границе всех регионов сектора Газа, а также проведен обмен заложниками и пленными, согласно определенному механизму», — заявил он на пресс-конференции. «Что касается деталей второго и третьего этапов, их согласование будет завершено в ходе первого этапа», — уточнил премьер Катара. Он подтвердил, что ХАМАС на первом этапе реализации сделки с Израилем освободит 33 заложника.