Беспрозванных вплотную занялся проблемами участников СВО и их семей

Беспрозванных заверил, что вопросы поддержки деятельности филиала будут под его личным контролем. Кроме того, в Калининградской области начал работу совет по поддержке участников СВО. Для участников СВО действует комплекс мер по социальной адаптации, и особое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому обратившемуся за помощью. В социальной сфере работают два учреждения для реабилитации, а детям участников СВО предоставляется горячее питание и другие меры поддержки в рамках единого стандарта.