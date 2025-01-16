Беспрозванных вплотную занялся проблемами участников СВО и их семей

Филиал оперативно реагирует на запросы участников СВО и их семей: тут работают представители МФЦ, Центра социальной поддержки, Центра занятости и Бюро медико-социальной экспертизы. В настоящее время в филиале работают 40 социальных координаторов. За последний год поступило более 3 тысяч обращений.
Беспрозванных заверил, что вопросы поддержки деятельности филиала будут под его личным контролем. Кроме того, в Калининградской области начал работу совет по поддержке участников СВО. Для участников СВО действует комплекс мер по социальной адаптации, и особое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому обратившемуся за помощью. В социальной сфере работают два учреждения для реабилитации, а детям участников СВО предоставляется горячее питание и другие меры поддержки в рамках единого стандарта.
Губернатор поручил создать четко отлаженный механизм межведомственного взаимодействия для обеспечения всесторонней поддержки участников СВО и их родных.