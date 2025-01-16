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Совет ректоров вузов Кубани и Адыгеи прошел в Краснодаре

В КубГМУ выбрали нового председателя Совета ректоров вузов Кубани и Адыгеи.

Совет в течение 17 лет возглавлял Владимир Лобанов. Вице-губернатор Анна Минькова выразила ему благодарность за многолетнюю работу. Теперь на посту председателя совета находится ректор Кубанского медицинского университета Сергей Алексеенко.

На встрече участники обсудили резонансные вопросы в области образования и инновационных технологий в учебном процессе. Как отметила вице-губернатор, изменения в системе высшего образования происходят на высоком уровне.

«Мы трудимся вместе уже десять лет, и изменения в системе высшего образования очевидны. Вовлеченность вузов в среднюю школу, а не только в старшие классы, выросла колоссально. Университеты активно инвестируют, создавая собственные лаборатории. Вы демонстрируете активность и прогрессивность, задавая тон в сфере образования», — подчеркнула Анна Минькова.

Анна Минькова и министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева ознакомились с новыми медицинскими разработками. Среди представленных достижений — первые отечественные хирургические имплантаты, уникальный аналог нерва из нановолокон и гидрогель для экстренного заживления ран. Эти разработки призваны упростить диагностику, профилактику и лечение в хирургической, терапевтической и онкологической практиках.

образование