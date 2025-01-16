Совет ректоров вузов Кубани и Адыгеи прошел в Краснодаре

«Мы трудимся вместе уже десять лет, и изменения в системе высшего образования очевидны. Вовлеченность вузов в среднюю школу, а не только в старшие классы, выросла колоссально. Университеты активно инвестируют, создавая собственные лаборатории. Вы демонстрируете активность и прогрессивность, задавая тон в сфере образования», — подчеркнула Анна Минькова.