Совет ректоров вузов Кубани и Адыгеи прошел в Краснодаре

Совет в течение 17 лет возглавлял Владимир Лобанов. Вице-губернатор Анна Минькова выразила ему благодарность за многолетнюю работу. Теперь на посту председателя совета находится ректор Кубанского медицинского университета Сергей Алексеенко.
На встрече участники обсудили резонансные вопросы в области образования и инновационных технологий в учебном процессе. Как отметила вице-губернатор, изменения в системе высшего образования происходят на высоком уровне.
«Мы трудимся вместе уже десять лет, и изменения в системе высшего образования очевидны. Вовлеченность вузов в среднюю школу, а не только в старшие классы, выросла колоссально. Университеты активно инвестируют, создавая собственные лаборатории. Вы демонстрируете активность и прогрессивность, задавая тон в сфере образования», — подчеркнула Анна Минькова.
Анна Минькова и министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева ознакомились с новыми медицинскими разработками. Среди представленных достижений — первые отечественные хирургические имплантаты, уникальный аналог нерва из нановолокон и гидрогель для экстренного заживления ран. Эти разработки призваны упростить диагностику, профилактику и лечение в хирургической, терапевтической и онкологической практиках.