Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР

По его мнению, если США не изменят подход, то через десять лет американцы будут жить в мире, где многое будет «зависеть от того, позволят ли нам это китайцы или нет». «Во всем, начиная от лекарств от артериального давления, которые мы принимаем, и заканчивая фильмами, которые мы смотрим, и всем, что находится между ними, мы будем зависеть от Китая», — сказал Рубио.