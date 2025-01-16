Израиль освободит тысячу заключенных после 8 октября 2023 года из Газы

Согласно проекту соглашения, предоставленному РИА Новости представителем палестинского движения ХАМАС, Израиль планирует освободить тысячу заключённых из сектора Газа.
Речь идёт о тех, кто был задержан после 8 октября 2023 года и не имел отношения к событиям, произошедшим 7 октября того же года.
Ранее президент США Джо Байден рассказал, что в рамках достигнутой трехступенчатой сделки с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение следующих шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий.
В случае, если переговоры затянутся, режим прекращения огня продолжится.