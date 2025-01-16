Деньги были потрачены на оборудование, используемое нашими войсками. Кроме того, российские разведчики выявили места дислокации украинских боевиков, по которым был нанесён удар. Это не первая попытка украинской спецслужбы подкупить офицеров и солдат Армии России, но на уговоры представителей киевского режима мало кто ведётся.