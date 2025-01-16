Финансовое положение Иванова поправилось. Он переехал из запорожской квартиры матери в собственный коттедж с большим участком под Житомиром. Открыл бизнес по продаже стройматериалов и получил должность в Житомирском областном военкомате. К слову, доход от этого военкомата он получает до сих пор. А ещё Андрей Иванов стал общественником. Он учредитель сразу двух общественных союзов ветеранов АТО. Судя по его многочисленным фотографиям на сайте администрации Житомирской области, он был в регионе вербовщиком и самым ярым сторонником войны с Россией до последнего украинца. Именно поэтому после начала СВО ему доверили должность командира батальона «Злые сапсаны», который пополняется за счёт житомирцев. Учитывая, что никакого специализированного образования у Иванова нет, он точно не ас беспилотников. Впрочем, и задачи его другие — набрать трусливых людей и снять с них все внутренние моральные ограничения.