Пашинян доигрался. Когда Алиев готовит СВО против Армении

Единственное, что есть у Армении, что на протяжении многих лет её спасало, — членство в ОДКБ. Но режим Пашиняна заморозил его под надуманным предлогом, якобы ОДКБ не помогла во время войны в Карабахе. И не должна была помогать, ведь речь шла о территории, которую сама Армения признала частью Азербайджана. Другое дело, если бы нога вражеского солдата ступила на собственно армянскую территорию. Но до недавнего времени это выглядело невозможным, стоит также напомнить, что только вмешательство России предотвратило этот сценарий осенью 2020-го, когда армянская армия могла отступать до самого Еревана, и Пашинян это прекрасно понимал.