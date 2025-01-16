В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей

Согласно действующим нормам, единовременную выплату можно получить только в том случае, если остаток маткапитала не превышает 10 тысяч рублей. Новый законопроект предлагает внести поправки в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», чтобы увеличить эту сумму до 20 тысяч рублей.