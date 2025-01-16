В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей

16 января депутаты Госдумы от различных фракций планируют внести законопроект, направленный на увеличение суммы единовременной выплаты из остатка средств материнского капитала с 10 до 20 тысяч рублей.
Документ оказался в распоряжении РИА Новости.
Согласно действующим нормам, единовременную выплату можно получить только в том случае, если остаток маткапитала не превышает 10 тысяч рублей. Новый законопроект предлагает внести поправки в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», чтобы увеличить эту сумму до 20 тысяч рублей.
Авторы инициативы объясняют необходимость изменений ростом цен на товары и услуги, включая расходы на отдых, школьную форму и принадлежности. По их мнению, увеличение выплаты позволит оказать финансовую поддержку большему числу семей с детьми.
Ранее Министерство труда и соцзащиты предложило продлить программу материнского капитала до 2030 года.