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В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей

Предлагается увеличить остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты.

Источник: Сайт Госдумы РФ

16 января депутаты Госдумы от различных фракций планируют внести законопроект, направленный на увеличение суммы единовременной выплаты из остатка средств материнского капитала с 10 до 20 тысяч рублей.

Документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Согласно действующим нормам, единовременную выплату можно получить только в том случае, если остаток маткапитала не превышает 10 тысяч рублей. Новый законопроект предлагает внести поправки в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», чтобы увеличить эту сумму до 20 тысяч рублей.

Авторы инициативы объясняют необходимость изменений ростом цен на товары и услуги, включая расходы на отдых, школьную форму и принадлежности. По их мнению, увеличение выплаты позволит оказать финансовую поддержку большему числу семей с детьми.

Ранее Министерство труда и соцзащиты предложило продлить программу материнского капитала до 2030 года.