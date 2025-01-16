ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистского карателя из Австрии

Одной из задач, возложенных в годы Великой Отечественной войны на органы советской военной контрразведки «Смерш», был розыск нацистских военных преступников и их пособников. Эта задача выполнялась военными контрразведчиками и непосредственно в период боев.
Двадцатого марта 1944 года в ходе боев за Керчь в советский плен попал штабс-ефрейтор 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта Мартин Фойербах. Во время первичного допроса в разведотделе штаба Отдельной Приморской армии (ОПАРМ) он попытался выдать себя за австрийского коммуниста, которого якобы репрессировали нацисты. Однако плененные вместе с ним сослуживцы дали совсем иные показания о его прошлом.
После этого Фойербаха передали в контрразведку «Смерш». В ходе следствия «смершевцы» установили, что Фойербах лично совершал чудовищные преступлениях в Австрии, Польше, Югославии и СССР.
В частности, удалось установить, что он лично повесил 120 человек, еще 80 отрубил головы, десятерых убил, отрубив конечности, а двоих «пригвоздил за руки и за ноги».
В опубликованной ФСБ справке «Смерша» говорится, что Фойербах «как палач является экземпляром, выходящим за рамки всего известного нам до сих пор в этой области». Также сейчас обнародованы протоколы допросов ефрейтора в апреле 1944-го.
Из сапожников — в изуверы
Советское следствие изучило, как Фойербах стал лютым садистом.
Он родился в 1915 году в Вюрцбурге, недалеко от Вены, в семье столяра. Отец погиб в Первую мировую войну во Франции. Окончив школу, Фойербах поступил в ремесленное училище и выучился на сапожника. В августе 1935 года Фойербах вступил во 2-й штурмовой отряд 69-го полка штурмовиков в Вене. В то время австрийская национал-социалистская партия на территории страны действовала нелегально.
Весной 1937 года Фойербаха за организацию в своей сапожной мастерской нелегального собрания австрийских нацистов арестовали и приговорили к семи годам тюремного заключения. В марте 1938 года после «аншлюса» Фойербах вышел из тюрьмы и стал оберштурмфюрером СА.
Перед войной Фойербах участвовал в преследовании австрийских антифашистов и других противников нацистов в Вене. Так, в 1938 году, согласно его показаниям, он лично повесил шесть человек, пойманных в ходе облавы на коммунистов и других антифашистов. Всего в том году Фойербах, по личному признанию, казнил порядка 40 человек.
По словам Фойербаха, в 1939 году он участвовал в четырех случаях казни антифашистов из Вены, лично убил более 80 человек. «Лично я отрубил конечности семи коммунистам», — признал он.
Фойербах, согласно его показаниям, держал у себя карманный календарь, в котором записывал количество убитых им людей.
Усиленное питание после зверских казней
В октябре 1939 года Фойербаха призвали рядовым в вермахт. Как сына ветерана, погибшего в Первую мировую войну, его не отправили на фронт, а зачислили в 3-й батальон «полка особого назначения по охране железнодорожных эшелонов», располагавшийся в Вене.
Из состава этого полка германское командование формировала специальные карательные подразделения для борьбы с партизанами — «подвижные отряды», находившиеся на привилегированном положении.
Отрубал головы и в отпуске
В 1941—1943 годах, охраняя эшелоны, «подвижный отряд», в котором служил Фойербах, зверски расправлялся с захваченными в плен советскими, венгерскими, польскими, югославскими партизанами и мирными жителями. Преступления он совершал в Варшаве, Львове, Киеве, Смоленске и Одессе.
Как рассказал Фойербах на одном из допросов, в ноябре 1941 года во Львове после нападения партизан он лично повесил до десяти человек.
В период между сопровождением эшелонов каратели продолжали участвовать в расправах над австрийскими антифашистами в Вене. Так, в 1942 году Фойербах участвовал в массовой казне антифашистов.
«Насколько я помню, в этот раз я повесил и обезглавил человек 19, отрубил конечности троим и пригвоздил к крестам двоих», — показал Фойербах.
Не прекращал убивать людей он и во время отпусков, в во время одного из них в декабре 1940 года он лично повесил до восьми человек. Участвовал он и в других расправах над австрийскими антифашистами в 1941 и 1943 годах.