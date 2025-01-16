ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистского карателя из Австрии

Перед войной Фойербах участвовал в преследовании австрийских антифашистов и других противников нацистов в Вене. Так, в 1938 году, согласно его показаниям, он лично повесил шесть человек, пойманных в ходе облавы на коммунистов и других антифашистов. Всего в том году Фойербах, по личному признанию, казнил порядка 40 человек.