Минфин Украины предложил отменить банковскую тайну

Он подчеркнул, что цель инициативы — это создание более открытой системы налогообложения, где фокус будет на числовых данных, а не на личной информации.
«Мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников», — приводит слова Марченко украинское издание «Цензор.net».
Он добавил, что налоговики будут работать с массивами данных, не зная, кто именно является владельцем счёта. Например, если на счетах окажутся большие суммы денег, которые не имеют подтверждения, это будет вызывать внимание.
Ранее Нацбанк Украины в очередной раз увеличил курс доллара по отношению к гривне, доведя показатели до исторического рекорда. На 6 января один доллар был приравнен к 42,088 гривны, а на 7 января — к 42,195 гривны.