Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь со сделкой по Газе

«Премьер-министр поблагодарил избранного американского президента Трампа за помощь в продвижении сделки по освобождению заложников и за содействие Израилю в прекращении страданий десятков заложников и их семей… Оба лидера договорились вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы обсудить этот вопрос и ряд других важных тем. После этого премьер-министр Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за помощь в достижении сделки по освобождению заложников», — говорится в сообщении канцелярии.