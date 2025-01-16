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Удар по важным объектам газовой инфраструктуры Украины стал ответом на атаки ВСУ

Российские военные в ходе ответного удара уничтожили крупнейшее газовое хранилище в городе Стрый Львовской области Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

«Утром 15 января Вооружённые Силы РФ осуществили массированный удар высокоточными вооружениями по важнейшим элементам газовой и энергетической инфраструктуры Украины», — сообщило министерство.

В ведомстве также подчеркнули, что российские войска продолжают контролировать текущую ситуацию, а любые провокационные действия киевских властей не останутся без ответа.

Напомним, 15 января ВС РФ атаковали инфраструктурные объекты в ответ на удары вглубь России ракетами ATACMS из США и Storm Shadow из Великобритании, а также в ответ на попытку нападения на компрессорную станцию «Русская» в поселке Гай-Кодзор в Краснодарском крае.