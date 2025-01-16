Госдеп: Байден надеется, что Трамп не отменит санкции против РФ

Администрация действующего американского лидера Джо Байден надеется, что команда избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа оставит в силе ограничительные меры в отношении Российской Федерации, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Он назвал санкции против РФ «эффективными».
«Мы полагаем, что введённые нами санкции были эффективными в том, чтобы навредить экономике России, ограничивая в определённой степени её способность финансировать свою военную машину. И мы надеемся, что они останутся в силе», — сказал Миллер.
Высказывание прозвучало в ходе брифинга.
«Не буду говорить о том, что станет или не станет делать следующая администрация. Им следует принять собственные решения», — добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа была полностью проинформирована о решении Байдена ввести ограничения в отношении российского энергетического сектора, включая нефть и газ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ примет меры в ответ на санкции Соединённых Штатов.
В Москве неоднократно заявляли, что российская сторона справилась с санкционным давлением. При этом такие ограничения нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике.