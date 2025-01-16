Bloomberg узнал о переговорах России и Украины насчет ядерных объектов

Украинские чиновники не подтвердили агентству эти данные и заявили, что Москва и Киев обсуждают сейчас только обмен пленными и возвращение детей.
Прошлой осенью Financial Times сообщила о начале сторонами «предварительных переговоров» при посредничестве Катара о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.до этого про «секретные переговоры» сообщала The Washington Post, причем, по ее данным, Москва и Киев планировали прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта, но диалог сорвался из-за вторжения ВСУ в Курскую область.
«Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: “Да, давайте, давайте мы такое решение примем”, — рассказал позднее секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
На территории Украины до начала полномасштабных боев действовали четыре АЭС:
Запорожская АЭС — самая крупная в Европе, ежегодно на ней генерировали около 40 млрд кВт/ч — почти половину всей атомной энергии Украины. Станция расположена в на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Россия осенью 2022 года присоединила этот регион;
Южно-Украинская АЭС в городе Южноукраинск Николаевской области;
Ровенская АЭС в Ровенской области;
Хмельницкая АЭС в Хмельницкой области.