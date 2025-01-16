Bloomberg узнал о переговорах России и Украины насчет ядерных объектов

Прошлой осенью Financial Times сообщила о начале сторонами «предварительных переговоров» при посредничестве Катара о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.до этого про «секретные переговоры» сообщала The Washington Post, причем, по ее данным, Москва и Киев планировали прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта, но диалог сорвался из-за вторжения ВСУ в Курскую область.