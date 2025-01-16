Британия могла бы применить свои войска, а также бронетехнику для «сдерживания» РФ в ходе украинского конфликта, пишет The Telegraph.
В материале сказано, что ввод британского контингента может быть реализован в рамках «использования миротворческих сил». Речь идёт о «тысячах солдат», а также танках Challenger 2 и другом вооружении.
«Боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, реактивные системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны быть задействованы, чтобы создать силу, способную сдержать ещё одну российскую атаку и в конечном итоге остановить её, если она произойдёт», — говорится в публикации.
Автор материала Джо Барнс добавил, что «главную роль» должна сыграть авиация Британии, которая будет заниматься «патрулированием буферной зоны».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условия для размещения миротворцев на Украине. По его словам, их появление возможно только с согласия сторон конфликта.
Ранее сообщалось, что Париж тайно провёл учения «Персей», в рамках которых было отработано развёртывание войск специального назначения на Украине для отражения «прорыва российской армии» с территории Белоруссии.