The Telegraph: Британия может отправить солдат и технику на Украину

«Боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, реактивные системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны быть задействованы, чтобы создать силу, способную сдержать ещё одну российскую атаку и в конечном итоге остановить её, если она произойдёт», — говорится в публикации.