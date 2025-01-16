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Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет несколько недель

ХАМАС согласился отложить решение спорных вопросов на вторую фазу соглашения.

Источник: Аргументы и факты

Процесс освобождения заложников по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС может занять как минимум несколько недель, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники, участвующие в переговорах.

Газета уточняет, что освобождение будет растянуто во времени и продлится не меньше нескольких недель.

Согласно информации, ХАМАС согласился отложить решение спорных вопросов, включая вопросы о буферных зонах на восточных и северных границах сектора Газа, на вторую фазу соглашения.

Кроме того, ХАМАС получил устные гарантии от США, Катара, Египта и Турции, что Израиль продолжит переговоры для достижения устойчивого прекращения огня по завершении первой части сделки.

Ранее стало известно, что Израиль планирует освободить тысячу заключённых из сектора Газа. Речь идёт о тех, кто был задержан после 8 октября 2023 года и не имел отношения к событиям, произошедшим 7 октября того же года.