В Раде заявили, что Зеленский утвердил базовую военную подготовку украинок

Отметим, что парламент Украины 3 декабря 2024 года принял за основу проект закона, согласно которому женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут ставить на воинский учёт. Согласно его положениям, женщины, соответствующие требованиям по состоянию здоровья и возрасту, а также захотевшие пройти базовую военную службу, будут зачисляться на военный учёт призывников перед началом службы.