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В Раде заявили, что Зеленский утвердил базовую военную подготовку украинок

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил о том, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на учёт военнообязанных только по их желанию.

«Зеленский подписал законопроект № 12076 о базовой военной подготовке… Правка в этом законе гарантирует для женщин прохождение базовой военной подготовки только добровольно и после того — чтобы ставили на воинский учёт тоже исключительно добровольно», — написал депутат в Telegram-канале.

Он добавил, что юноши, которым сейчас исполняется 18 лет за рубежом, могут стать на учёт, не приезжая на Украину.

Отметим, что парламент Украины 3 декабря 2024 года принял за основу проект закона, согласно которому женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут ставить на воинский учёт. Согласно его положениям, женщины, соответствующие требованиям по состоянию здоровья и возрасту, а также захотевшие пройти базовую военную службу, будут зачисляться на военный учёт призывников перед началом службы.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.