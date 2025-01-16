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NYP: Байден в резкой форме отказался признать роль Трампа в сделке по Газе

Нетаньяху поблагодарил и Байдена, и Трампа.

Действующий американский лидер Джо Байден отказался признавать роль избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в заключении сделки о прекращении огня в секторе Газа, пишет New York Post.

«Байден неоднократно отказывался отдавать должное 78-летнему Трампу, который угрожал “адом” ХАМАС, если организация не освободит заложников к моменту его вступления в должность в понедельник», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале сказано, что, говоря о том, стоит ли отдать команде республиканца «должное за помощь в достижении соглашения, демократ заявил, что “это точно такая же структура сделки”, которую он предлагал в мае. Высказывание прозвучало в ходе встречи с журналистами.

«Когда репортёр настоял на том, кто же заслуживает похвалы — Байден или Трамп — президент сказал: “Это что, шутка?”, прежде чем уйти», — пишет издание.

Ранее Байден рассказал, что гордится тем, что американцы примут участие в освобождении заложников. При этом он не упомянул о Трампе.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и администрация Соединённых Штатов поблагодарили и Байдена, и Трампа за содействие в заключении договорённости.

Напомним, ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа с 19 января текущего года. Первый этап продлится 42 дня. Инаугурация назначена на 20 января.

Байден Джо