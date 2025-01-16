NYP: Байден в резкой форме отказался признать роль Трампа в сделке по Газе

Кроме того, в материале сказано, что, говоря о том, стоит ли отдать команде республиканца «должное за помощь в достижении соглашения, демократ заявил, что “это точно такая же структура сделки”, которую он предлагал в мае. Высказывание прозвучало в ходе встречи с журналистами.