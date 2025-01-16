WSJ: Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займёт недели

По словам источников, это ставит под сомнение способность Израиля точно определить, сколько палестинцев необходимо выпустить из заключения. ХАМАС требует, чтобы за живых заложников дали больше людей, чем за погибших.
Газета сообщает, что процесс высвобождения заложников затянется на недели. Медицинские учреждения и бригады врачей в Израиле уже готовы к их приему. Медики предполагают, что многие заложники могут находиться в критическом состоянии.
Напомним, что при участии Катара, Египта и США удалось договориться о прекращении огня в секторе Газа с 19 января. Согласно договору между Израилем и ХАМАС, планируется отпустить заложников, остановить боевые действия и направить помощь палестинцам.