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Порошенко* рассказал о сложностях в коммуникации между Трампом и Зеленским

Бывший президент Украины и глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко* в интервью изданию «Общественное» указал на трудности в общении между главой киевского режима Владимиром Зеленским и избранным лидером США Дональдом Трампом.

Источник: Life.ru

По словам Порошенко*, Трампу необходима мотивация, и важно научиться разговаривать с ним на понятном ему языке.

«Именно благодаря Трампу введены санкции против “Северного потока”. С Трампом можно и нужно сотрудничать. Он способен быть как сторонником Украины, так и её противником», — заявил бывший лидер Незалежной.

Порошенко* также выразил сожаление из-за того, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа 20 января. По его мнению, Украине нужно бороться за расположение Трампа и новой администрации в Белом доме.

«Меня разочаровывает, что Зеленский не будет на инаугурации и не получил приглашения», — подчеркнул политик.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что был бы рад посетить инаугурацию в США, однако не получил приглашения. По его словам, команды Украины и США работают над организацией встречи с Трампом после его инаугурации.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.