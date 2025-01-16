Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку «миротворцев» на Украину

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на Украину после возможного окончания конфликта, пишет издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Источник: AP 2024

«Сэр Кир Стармер (Премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) и (президент Франции — Прим. ред.) Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат на Украину в качестве миротворческих сил после какой-либо потенциальной сделки по завершению войны», — говорится в статье.

Издание отмечает, что детали переговоров держатся в секрете. Тем не менее, по словам источников, Стармер «еще не полностью» склоняется к инициативе, в то время как Макрон продолжает продвигать идею отправки военных на Украину, которую он ранее обсудил с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По данным источников, проблемы в переговорах Парижа и Лондона вызывают более точные детали инициативы, риск эскалации конфликта, а также уровень угрозы для безопасности солдат.

В декабре Туск заявил Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.

В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.

В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый «миротворческий контингент» численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.