«Поставит крест на главной мечте Зеленского»: Озвучен первый шаг Трампа после инаугурации

«Трамп намерен положить конец любым разговорам на эту тему. То есть включения Украины в состав Североатлантического альянса уже точно не будет. Выходит, на главной мечте Владимира Зеленского, который уже долгое время выпрашивает у Запада гарантии безопасности, поставлен крест», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».
Также Гасанов считает, что Трамп в отличие от Байдена готов к личной встрече с Владимиром Путиным, поскольку понимает, что это единственный способ урегулировать конфликт дипломатическим путём. Площадки для проведения переговоров лидеров двух стран уже готовы предоставить Швейцария, Турция и Сербия. О том, что с приходом к власти Трампа всё поменяется, понимают уже в Лондоне и в других европейских странах.
«20 января всё поменяется. И если Трампа не застрелят, европейским политикам всё-таки придётся адаптировать свою политику под новые реалии», — подытожил Гасанов.
Тем временем Владимир Зеленский уже анонсировал серию встреч с Трампом после его инаугурации. Он заявил, что Киев и Вашингтон активно работают над форматом предстоящих переговоров. Сам республиканец пока не подтверждал эту информацию и бывшего украинского комика на инаугурацию не позвал. Зато американец с уверенностью сказал, что хочет увидеться с президентом России Владимиром Путиным.