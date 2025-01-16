«Поставит крест на главной мечте Зеленского»: Озвучен первый шаг Трампа после инаугурации

Также Гасанов считает, что Трамп в отличие от Байдена готов к личной встрече с Владимиром Путиным, поскольку понимает, что это единственный способ урегулировать конфликт дипломатическим путём. Площадки для проведения переговоров лидеров двух стран уже готовы предоставить Швейцария, Турция и Сербия. О том, что с приходом к власти Трампа всё поменяется, понимают уже в Лондоне и в других европейских странах.