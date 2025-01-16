Bloomberg: Канада может ввести пошлины на товары из США как ответ Трампу

Канадские власти могут ввести пошлины товары из Соединённых Штатов в ответ на возможное решение избранного президента США Дональда Трампа о пошлинах на продукцию из Канады, пишет Bloomberg.
По данным издания, речь идёт о товарах общей стоимостью 105 миллиардов долларов. Список такой продукции уже составлен.
«Канада составила предварительный список из произведённых в США товаров стоимостью 150 миллиардов канадских долларов (105 миллиардов долларов), которые она обложит пошлинами, если избранный президент Дональд Трамп решит ввести пошлины на канадские товары», — говорится в публикации.
В материале сказано, что в настоящее время речь идёт о «предварительном списке». Инициатива может быть реализована в случае, если американский лидер решит ввести пошлины первым.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента Соединённых Штатов введёт тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады. Кроме того, он планирует ввести аналогичные тарифы для Мексики. По словам Трампа, это связано с проблемой нелегальной миграции и наркотрафика.
Помимо этого, Трамп пообещал добавить десять процентов к экспортным пошлинам на товары из КНР.
Трамп также заявил, что Вашингтону следует вернуть контроль над Панамским каналом, а также присоединить к составу США Гренландию. Он также отметил, что частью Соединённых Штатов должна стать Канада.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на призыв Трампа к присоединению Канады словами «чёрта с два».