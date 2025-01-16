Bloomberg: Канада может ввести пошлины на товары из США как ответ Трампу

Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента Соединённых Штатов введёт тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады. Кроме того, он планирует ввести аналогичные тарифы для Мексики. По словам Трампа, это связано с проблемой нелегальной миграции и наркотрафика.