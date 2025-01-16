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Депутат Броберг: лишь 0,0001% гренландцев хотят стать американцами

75% жителей острова выступают за независимость от Дании.

Источник: Аргументы и факты

Пеле Броберг, бывший министр иностранных дел Гренландии, сообщил, что 75% населения острова поддерживают идею независимости от Дании.

В интервью РИА Новости он отметил, что лишь крайне малый процент гренландцев, около 0,0001%, выражает желание стать гражданами США.

Ранее депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей оппозиционной партии в парламенте «Налерака» Пеле Броберг заявил, что Соединенный Штаты Америки не обладают никакими шансами купить правительство Гренландии для аннексии острова.