Канада готовится ответить Трампу пошлинами на американские товары

По данным агентства, Канада подготовила предварительный список на 150 миллиардов канадских долларов с перечислением американских товаров, которые могут попасть под пошлины, если Трамп сделает первый шаг.
Этот перечень пока не окончательный, и его реализация будет зависеть от действий Трампа. В материале указано, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и руководители 12 из 13 канадских провинций договорились о совокупных действиях. Они планируют разработать широкий комплекс мер для адекватного ответа на потенциальные пошлины со стороны США.
Ранее Дональд Трамп пригрозил Мексике и Канаде строгими пошлинами из-за их миграционной политики. Он отметил, что такие меры необходимы для компенсации убытков от незаконной миграции и контрабанды.
Напомним, Дональд Трамп намеревался включить в состав США Канаду и принадлежащую Дании Гренландию после инаугурации. Он считает, что это укрепит национальную безопасность страны и ослабит позиции России и Китая.