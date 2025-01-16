Канада готовится ответить Трампу пошлинами на американские товары

Этот перечень пока не окончательный, и его реализация будет зависеть от действий Трампа. В материале указано, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и руководители 12 из 13 канадских провинций договорились о совокупных действиях. Они планируют разработать широкий комплекс мер для адекватного ответа на потенциальные пошлины со стороны США.