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Стармер и Макрон ведут тайные переговоры об отправке военных на Украину

Лидеры Великобритании и Франции обсуждают возможность отправки миротворческих сил на Украину после завершения вооружённого конфликта. По данным издания The Telegraph, переговоры ведутся на высшем уровне.

Источник: Life.ru

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают вариант размещения британских и французских солдат в качестве миротворцев. Инициатива, предположительно, обсуждалась ранее с Владимиром Зеленским и польским премьером Дональдом Туском.

При этом детали переговоров остаются закрытыми. Как отмечают источники, Стармер пока не готов полностью поддержать предложение, в то время как Макрон активно продвигает свою позицию. Проблемными вопросами в диалоге Парижа и Лондона являются потенциальный риск эскалации конфликта.

Ранее два корабля НАТО прибыли в Финский залив. В скором времени в море ожидается прибытие ряда других кораблей альянса, а также подводных лодок, самолётов для наблюдения и подводных беспилотников. Все они поучаствуют в новой миссии блока в Балтийском регионе.