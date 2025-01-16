Стармер и Макрон ведут тайные переговоры об отправке военных на Украину

Ранее два корабля НАТО прибыли в Финский залив. В скором времени в море ожидается прибытие ряда других кораблей альянса, а также подводных лодок, самолётов для наблюдения и подводных беспилотников. Все они поучаствуют в новой миссии блока в Балтийском регионе.