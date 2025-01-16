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Джо Байден выступил с прощальным обращением к американцам

Президент США Джо Байден в прощальном телеобращении к американцам заявил о зарождении угрожающей демократии олигархии. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. По его словам, конституцию страны нужно изменить, чтобы президент не мог избежать ответственности за преступления в период каденции.

Источник: Reuters

Он сказал, что обеспечил Дональду Трампу мирную передачу власти, и пожелал новой администрации успеха.

Джо Байден отметил, что план сделки по Газе разработала и осуществила его администрация. Ранее высокопоставленный представитель Белого дома отметил конструктивную роль в достижении договоренностей команды Трампа.

«За рубежом мы усилили НАТО. Украина по-прежнему свободна, и мы преуспели в противостоянии с Китаем», — заявил Джо Байден. Он ни разу не упомянул Россию или отношения Вашингтона с Москвой. Теперь, по словам политика, США угрожает «технически-промышленный комплекс», а не ВПК.

AP отметило, что глава государства косвенно признал, что не выполнил ряд обещаний. «На то, чтобы почувствовать влияние наших достижений уйдет время. Но зерна посеяны, и они прорастут в следующие десятилетия», — сказал американский президент. Среди заслуг он упомянул создание почти 17 млн новых рабочих мест, а также расширение доступа к здравоохранению.

Байден Джо