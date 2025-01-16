Джо Байден выступил с прощальным обращением к американцам

Он сказал, что обеспечил Дональду Трампу мирную передачу власти, и пожелал новой администрации успеха.
Джо Байден отметил, что план сделки по Газе разработала и осуществила его администрация. Ранее высокопоставленный представитель Белого дома отметил конструктивную роль в достижении договоренностей команды Трампа.
AP отметило, что глава государства косвенно признал, что не выполнил ряд обещаний. «На то, чтобы почувствовать влияние наших достижений уйдет время. Но зерна посеяны, и они прорастут в следующие десятилетия», — сказал американский президент. Среди заслуг он упомянул создание почти 17 млн новых рабочих мест, а также расширение доступа к здравоохранению.